"Поколінський зсув": у Києві стартував легендарний кінофестиваль "Молодість"

На заході будуть присутні ряд відомих українців

Сьогодні, 27 травня, в столиці розпочався 47-й київський кінофестиваль "Молодість". Про це повідомляється на офіційному сайті заходи.

Так, урочиста церемонія була запланована на 18:00. Планувалося, що гостями фестивалю стане Джамала, Дмитро Шуров, Ахтем Сеібатов, Римма Забіна, Надя Матвєєва та багато інших. Вести церемонію буде режисер і сценарист Вікторія Трофименко, Тоня Ноябрьова, а також актори В'ячеслав Довженко і Роман Луцький.

"47 років поспіль українська столиця приймає відомий кінофорум Східної Європи - Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". Вітаю молодих діячів мистецтва, майстрів і шанувальників кіно на київській землі. Наша країна має самобутню кінематографічну традицію, яка знаходить оригінальне продовження у молодому українському кіно. Воно гідно представлено у програмі "Молодості", - йдеться на офіційному сайті президента

Більш того, за словами Порошенка, для багатьох дебютантів фестиваль стане кар'єрним стартом і перевіркою сил.

"Важливо, що фестиваль продовжує проходити в Україні, яка стала військовим кордоном Європи, захищаючи нашу цивілізацію від російської гібридної агресії. Спасибі "Молодості" за чітку громадянську позицію, патріотизм та відданість європейським цінностям. Бажаю "Молодості" плідного професійного спілкування, неординарних художніх рішень і нових досягнень у світі кіномови. Віват, 47-а "Молодість", - підкреслив український гарант.

Звернемо увагу, що за інформацією соціологів, з кожним роком аудиторія кінопоказів "старіє". Так, середній вік її складає 55 років. Найгірше в кіно ходить молодь. Причиною цього, стверджують експерти, є феномен "поколінського зсуву".

До речі, російська актриса Чулпан Хаматова виступила зі словами підтримки на адресу українського режисера Олега Сенцова і керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебреннікова.

Більше того, актор театру і кіно Веніамін Смєхов також висловив слова підтримки Серебреннікову, з яким раніше працював.

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