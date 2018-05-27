Российская актриса выступила в поддержку узников Кремля

Женщина считает дела против политзаключенных сфальсифицированными

Российская актриса Чулпан Хаматова выступила со словами поддержки в адрес украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает "Радио свобода".

"Выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе", - говорится в тексте сообщения.

Следует уточнить, что инцидент произошел после того, как Хаматовой был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".

Более того, актер театра и кино Вениамин Смехов также высказал слова поддержки Серебренникову, с которым ранее работал.

Добавим, что осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Сенцов заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".

Кстати, в Киеве, 25 мая, перед проведением финального матча Лиги Чемпионов, перед входом в НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Twitter проинформировала исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун. Участники акции держали плакаты с именем украинского политзаключенного.

Как сообщалось ранее, под письмом, адресованным на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса, подписалось более 360 активистов и известных людей. Инициаторы этого письма с призывом освободить украинского кинематографиста и активиста Олега Сенцова, сообщили, что за три дня свои подписи поставили несколько сотен человек.

"Всего под письмом поставили свои подписи 363 человека", - сообщили активисты.

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