Російська актриса виступила на підтримку в'язнів Кремля

Жінка вважає справи проти політв'язнів сфальсифікованими

Російська актриса Чулпан Хаматова виступила зі словами підтримки на адресу українського режисера Олега Сенцова і керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебреннікова. Про це повідомляє "Радіо свобода".

"Виступаючи на відкритті Х міжнародного кінофестивалю "Від усієї душі" в Ульяновську, Хаматова назвала звинувачення проти режисерів сфальсифікованими. Вона побажала Серебреннікову та Сенцову швидше опинитися на волі", - йдеться в тексті повідомлення.

Слід уточнити, що інцидент стався після того, як Хаматовій було вручено приз фестивалю "За честь і гідність".

Більше того, актор театру і кіно Веніамін Смєхов також висловив слова підтримки Серебренникову, з яким раніше працював.

Додамо, що засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Сенцов заявив, що буде голодувати навіть "до фатального кінця".

До речі, в Києві, 25 травня, перед проведенням фінального матчу Ліги Чемпіонів, перед входом в НСК "Олімпійський" пройшла акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Учасники акції тримали плакати з ім'ям українського політв'язня.

Як повідомлялося раніше, під листом, адресованим на ім'я канцлера ФРН Ангели Меркель та міністра закордонних справ Хайко Мааси, підписалося понад 360 активістів і відомих людей. Ініціатори цього листа із закликом звільнити українського кінематографіста і активіста Олега Сенцова, повідомили, що за три дні свої підписи поставили декілька сотенль людей.

"Усього під листом поставили свої підписи 363 людини", - повідомили активісти.

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