"Покупал iPhone 6": киевлян предупредили о коварном мошеннике (фото)

Фото: pixabay.com/JESHOOTScom

В столице разыскивают афериста

В Киеве разыскивают мошенника, который путем обмана украл у девушки дорогой смартфон - iPhone 6. Парень подделал сообщение от банка о поступлении наличных средств на счет. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"07.07.2018 позвонил парень (на выложенное мной объявление на OLX) якобы для покупки моего iPhone 6. При встрече пришло уведомление с OTP-банка о переводе средств. Как выяснилось потом, смс было липовым, а псевдоперевод осуществлялся не оператором банка, а с поддельником, но было уже поздно", - рассказала пострадавшая.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Представился он Давыдовым Никитой Сергеевичем и сказал, что проживает на проспекте Героев Сталинграда, 6в, но после проверки выяснилось, что данного адреса не существует. Решила проверить похожие дома - 6Д и 6Б. Пришла на Героев Сталинграда, 6Б, и спросила у вахтера о молодом человеке. Она сказала, что человек с таким именем и фамилией тут не проживает", - отметила автор публикации.

"Но когда его описала внешне, вахтер сказала, что есть такой. Сегодня я снова пришла с фотографией, и она сказала, что такого нет. Хотя может и говорит неправду. В общем, я к вам с этой же фотографией. Может, кто знает? Буду очень благодарна", - отметила девушка.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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