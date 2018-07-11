"Купував iPhone 6: киян попередили про підступного шахрая (фото)

Фото: pixabay.com/JESHOOTScom

У столиці розшукують афериста

У Києві розшукують шахрая, який обманом вкрав у дівчини дорогий смартфон - iPhone 6. Хлопець підробив повідомлення від банку про надходження готівкових коштів на рахунок. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"07.07.2018 зателефонував хлопець (на викладене мною оголошення на OLX) нібито для купівлі мого iPhone 6. При зустрічі прийшло повідомлення з OTP-банку про переказ коштів. Як з'ясувалося потім, смс було липовим, а псевдопереказ здійснювався не оператором банку, але було вже пізно", - розповіла постраждала.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Представився Давидовим Микитою Сергійовичем і сказав, що проживає на проспектs Героїв Сталінграда, 6в, але після перевірки з'ясувалося, що цієї адреси не існує. Вирішила перевірити схожі будинки - 6Д і 6Б. Прийшла на Героїв Сталінграда, 6Б, і запитала у вахтера про молодика. Вона сказала, що людина з таким ім'ям і прізвищем тут не проживає", - зазначила автор публікації.

"Але коли його описала зовні, вахтер сказала, що є такий. Сьогодні я знову прийшла з фотографією, і вона сказала, що такого немає. Хоча може і говорить неправду. Загалом, я до вас з цією фотографією. Може, хто знає? Буду дуже вдячна", - зазначила дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що турагентство ошукало понад 20 сімей на велику суму.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)