"Полетели в ад": украинские снайперы ликвидировали двоих боевиков-недоумков (фото)

Бойцы ВСУ (фото: facebook.com/93OMBR)

Пророссийские "черви" планировали диверсионную операцию, но что-то пошло не так

Украинские снайперы, которые защищают нашу страну от российского агрессора на Донбассе, в ночь на 25 июля уничтожили двоих боевиков, которые хотели незамеченными пройти к опорному пункту Вооруженных сил Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Виктория Руденко.

По ее словам, террористы с "ЛДНР" планировали диверсионную операцию, но не учли один важный момент.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику... В их непутевых мозгах вырисовывалась картина, где у них очень успешная диверсионная операция... И их можно понять, потому что у друга на голове модная приблуда от российских поставщиков... Батареи заряжены и кажется, что "жизнь удалась". Но не знали эти два червя, что что бы они на себя не повесили, в оптике (от друзей из США) наших снайперов они - как новогодние елки... Не знали, и уже и не узнают. А в черных мешках оно им, в принципе, уже и не надо", - написала Руденко.

Боевик в прицеле украинского бойца (Facebook/Viktoriya Rudenko)

В комментариях пользователи шутят, что пророссийские боевики думали, что у них на голове шапки-невидимки.

Скриншот комментариев (Facebook/Viktoriya Rudenko)

"И полетели в ад", - резюмировал в комментариях Ярослав.

Ранее Styler писал о том, что украинский военнослужащий на Донбассе "очистил подконтрольную ему территорию от грязи", ликвидировав террориста боевиков.

Видео: РБК-Украина