"Полетіли в пекло": українські снайпери ліквідували двох бойовиків-недоумків (фото)

Бійці ВСУ (фото: facebook.com/93OMBR)

Проросійські "хробаки" планували диверсійну операцію, але щось пішло не так

Українські снайпери, які захищають нашу країну від російського агресора на Донбасі, в ніч на 25 липня знищили двох бойовиків, які хотіли непоміченими пройти до опорного пункту Збройних сил України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Вікторія Руденко.

За її словами, терористи з "ЛДНР" планували диверсійну операцію, але не врахували один важливий момент.

"Вирішили два недоумки пройти непоміченими до нашого опорника... В їхніх недолугих мізках вимальовувалася картина, де у них дуже успішна диверсійна операція... І їх можна зрозуміти, тому що в одного на голові модна приблуда від російських постачальників... Батареї заряджені і здається, що "жизнь удалась". Але не знали ці два хробаки, що що б вони на себе не повісили, в оптиці (від друзів з США) наших снайперів вони - як новорічні ялинки... Не знали, та вже й не дізнаються. А в чорних мішках воно їм, в принципі, вже і не треба", - написала Руденко.

Бойовик в прицілі українського бійця (Facebook/Viktoriya Rudenko)

У коментарях користувачі жартують, що проросійські бойовики думали, що у них на голові шапки-невидимки.

Скріншот коментарів (Facebook/Viktoriya Rudenko)

"І полетіли в пекло", - резюмував в коментарях Ярослав.

Раніше Styler писав про те, що український військовослужбовець на Донбасі "очистив підконтрольну йому територію від бруду", ліквідувавши терориста бойовиків.

Відео: РБК-Україна