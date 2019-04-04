Политический гардероб: сколько денег депутаты тратят на одежду

Коллаж РБК-Украина

Украинские политики предпочитают носить дорогие брендовые вещи

Гардероб политиков пестрит различными известными брендами. В сюжете ТСН журналисты рассказали, что любят носить украинские нардепы и во сколько это им обходиться.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предпочитает носить обувь и верхнюю одежду итальянского бренда Loro Piana, который пользуется популярностью у чиновников.

Обувь у Ляшка от данного бренда стоит 25 тысяч гривен, а куртка – 66 300 гривен.

Сумки Chanel и Yves Saint Laurent стоят 90 тысяч гривен. Обувь от Christian Louboutin - 20 тысяч гривен, и Tom Ford - 26 тысяч гривен. Кроме того, некоторые могут себе позволить купить сумку Prada за 3 тысячи долларов.

В парламенте можно встретить народных депутатов в куртках итальянского бренда Brioni за 150 тысяч гривен.

К примеру, супруга бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова Екатерина Глимбовская показала платье Alaia за 1 800 евро. При этом она призналась, что очень любит покупать вещи в Италии.

Видео: YouTube/ТСН

Роман Насиров любит рубашки английского бренда Charles Tyrwhitt, покупает он их также за рубежом.

Во время президентства Виктора Януковича среди нардепов был очень популярен французский бренд Zilli, который предпочитали, в частности, бывший депутат-регионал Николай Рудковский, и экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

Но когда власть поменялась, то изменился и дресс-код. Теперь модно одеваться в Loro Piana и Brunello Cucinelli. При этом костюм Cucinelli стоит 3-5 тысяч евро. Его плюс в том, что он не мнется.

Итальянские бренды также предпочитает Татьяна Острикова. член фракции политической партии "Объединение "Самопомощь". Ее деловые костюмы стоят от 200 до 600 долларов.

Еще один из последних трендов - это парфюмный гардероб. Последняя тенденция это парфюмы, которые могут включать в себя от двух и более ароматов. Их стоимость составляет от 20 до 100 тысяч гривен.

Ароматы, которые выбирают себе политики, продаются только в специальных элитных магазинах нишевой парфюмерии.

Напомним, что Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко "ультиматум" по проведению дебатов.

Ранее сообщалось о том, что Украинцы требуют дебаты между Порошенко и Зеленским.