ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Политический гардероб: сколько денег депутаты тратят на одежду

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 18:21
Политический гардероб: сколько денег депутаты тратят на одежду
Коллаж РБК-Украина

Украинские политики предпочитают носить дорогие брендовые вещи

Гардероб политиков пестрит различными известными брендами. В сюжете ТСН журналисты рассказали, что любят носить украинские нардепы и во сколько это им обходиться.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предпочитает носить обувь и верхнюю одежду итальянского бренда Loro Piana, который пользуется популярностью у чиновников.

Обувь у Ляшка от данного бренда стоит 25 тысяч гривен, а куртка – 66 300 гривен.

Сумки Chanel и Yves Saint Laurent стоят 90 тысяч гривен. Обувь от Christian Louboutin - 20 тысяч гривен, и Tom Ford - 26 тысяч гривен. Кроме того, некоторые могут себе позволить купить сумку Prada за 3 тысячи долларов.

В парламенте можно встретить народных депутатов в куртках итальянского бренда Brioni за 150 тысяч гривен.

К примеру, супруга бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова Екатерина Глимбовская показала платье Alaia за 1 800 евро. При этом она призналась, что очень любит покупать вещи в Италии.

Видео: YouTube/ТСН

Роман Насиров любит рубашки английского бренда Charles Tyrwhitt, покупает он их также за рубежом.

Во время президентства Виктора Януковича среди нардепов был очень популярен французский бренд Zilli, который предпочитали, в частности, бывший депутат-регионал Николай Рудковский, и экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

Но когда власть поменялась, то изменился и дресс-код. Теперь модно одеваться в Loro Piana и Brunello Cucinelli. При этом костюм Cucinelli стоит 3-5 тысяч евро. Его плюс в том, что он не мнется.

Итальянские бренды также предпочитает Татьяна Острикова. член фракции политической партии "Объединение "Самопомощь". Ее деловые костюмы стоят от 200 до 600 долларов.

Еще один из последних трендов - это парфюмный гардероб. Последняя тенденция это парфюмы, которые могут включать в себя от двух и более ароматов. Их стоимость составляет от 20 до 100 тысяч гривен.

Ароматы, которые выбирают себе политики, продаются только в специальных элитных магазинах нишевой парфюмерии.

Напомним, что Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко "ультиматум" по проведению дебатов.

Ранее сообщалось о том, что Украинцы требуют дебаты между Порошенко и Зеленским.

Кандидата в президенты "застукали" за перепиской об элитных развлечениях в Раде Твои дети голодают: нардеп попал в громкий семейный скандал
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины нардепдепутаты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь