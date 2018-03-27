"Политик-детонатор": эксперт рассказал о возможных действиях Кремля в случае реализации плана Савченко

По его словам, Путин мог бы ввести войска в Киев

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассказал о вероятных действиях России в том случае, если бы план Савченко реализовался. Об этом передает 24tv.ua.

Народного депутата Надежду Савченко обвиняют в заговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

По словам эксперта, если бы план был реализован, Путин мог бы ввести войска в Киев.

"Этот сценарий мог бы реализоваться, так как заговорщики – Рубан и Савченко – покупали оружие, вели подготовку. Это четко ложится в технологию путинского мировосприятия Украины, что у нас нет государственных институций, нет парламента. И это бы дало Путину повод для попыток вернуть свое влияние на Украину. Не исключено и введение российских войск прямо в Киев для спасения "русскоязычных", – считает Давидюк.

Он считает, что после увиденного всего произошедшего не очень разумно поступят те избиратели, которые станут поддерживать Савченко. По его словам, можно не любить Верховную Раду и отдельных депутатов, которые этого заслуживают, но коллаборационист должен быть наказан.

Эксперт подчеркнул, что сепаратизм на Донбассе привел к 10 тысячам смертей украинцев.

"В Испании одного из организаторов сепаратистского референдума экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона поймали и ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Это при том, что никто не погиб. У нас нет культуры защиты государства и наказания сепаратистов. Но ситуация с Савченко еще больше укрепит среди граждан понимание важности своего государства", – убежден он.

При этом Николай также отметил, что Савченко на каждом заседании суда будет пытаться делать громкий месседж, чтобы привлекать внимание СМИ.

"Это часть российского сценария, который был заложен в этот политический проект. Савченко будет отказываться от Героя Украины, объявлять голодовки и тому подобное. Она – раздражитель, политик-детонатор, и будет большое шоу", - говорит эксперт.

Напомним, что известный украинский журналист и блогер Павел Казарин отреагировал на скандал вокруг задержания Надежды Савченко.