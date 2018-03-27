"Політик-детонатор": експерт розповів про можливі дії Кремля в разі реалізації плану Савченко

За його словами, Путін міг би ввести війська до Києва

Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк розповів про ймовірні дії Росії у тому випадку, якщо б план Савченко реалізувався. Про це передає 24tv.ua.

Народного депутата Надію Савченко звинувачують у змову про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

За словами експерта, якщо б план був реалізований, Путін міг би ввести війська до Києва.

"Цей сценарій міг би реалізуватися, так як змовники – Рубан та Савченко – купували зброю, вели підготовку. Це чітко лягає в технологію путінського світосприйняття України, що у нас немає державних інституцій, ні парламенту. І це б дало Путіну привід для спроб повернути свій вплив на Україну. Не виключено і введення російських військ прямо в Київ для порятунку "російськомовних", – вважає Давидюк.

Він вважає, що після побаченого всього, що сталося, не дуже розумно надійдуть ті виборці, які стануть підтримувати Савченко. За його словами, можна не любити Верховної Ради і окремих депутатів, які цього заслуговують, але колаборант повинен бути покараний.

Експерт підкреслив, що сепаратизм на Донбасі призвела до 10 тисячам смертей українців.

"В Іспанії одного з організаторів сепаратистського референдуму екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона зловили і йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Це при тому, що ніхто не загинув. У нас немає культури захисту держави і покарання сепаратистів. Але ситуація з Савченко ще більше зміцнить серед громадян розуміння важливості своєї держави", – переконаний він.

При цьому Микола також зазначив, що Савченко на кожному засіданні суду буде намагатися робити гучний меседж, щоб привертати увагу ЗМІ.

"Це частина російського сценарію, який був закладений у цей політичний проект. Савченко буде відмовлятися від Героя України, оголошувати голодування тощо. Вона – подразник, політик-детонатор, і буде велике шоу", - говорить експерт.

Нагадаємо, що відомий український журналіст та блогер Павло Казарін відреагував на скандал навколо затримання Надії Савченко.