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Полицейский унизил бойца, который возвращался с войны

STYLERLIFE        23.03.2018 - 10:43
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел, когда военный садился на автобус

Украинского бойца, который возвращался с войны, задержала полиция. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что военный из 54-й бригады возвращался с передовой, когда к нему подошел полицейский и сказал, что боец нарушает закон.

"Билет на автовокзале в городе Бахмут ему достался последний на автобус по маршруту Бахмут-Мариуполь-Бердянск. Конечным местом поездки военнослужащего был город Бердянск", - рассказал он.

Из-за погоды автобус ехал медлено, потому время на остановки сократили.

"Автобус приехал на автостанцию города Мариуполь, водитель ещё раз предупредил всех о том, что вместо 10 мин, стоянка будет всего 5 минут, поэтому мол пассажиры делайте все свои дела во время стоянки быстро, никто ждать не будет. При выходе из автобуса стояла большая урна и несколько человек. включая бойца 54-й бригады, закурили возле нее. Подошел сотрудник полиции - подошел только к военному и сказал: "Вы нарушаете закон и курите в общественном месте - это запрещено". Надо мол составить протокол", - написал Мысягин.

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

К полицейскому подошел его коллега. У военного поинтересовались, есть ли у него документы и провели его в отделение полиции. Замечаний никому из стоящих рядом с военным не сделали, задержали только бойца.

"Составление протокола заняло 25-30 минут. Понятно, что бойца никто не ждал и автобус уехал. В Автобусе остались его личные вещи и разные бумаги и документы. При разговоре с сотрудниками полиции о том, что автобус ждать не будет и уедет, в ответ было сказано: "Ничего, тут через каждый час ходят еще", - пишет волонтер.

Когда военного отпустили, ему пришлось купить еще один билет уже на следующий автобус.

"Этика и отношение к людям, воюющим на передовой и видящем смерть каждый день, на гражданке порой оставляет желать лучшего – это сугубо мое личное мнение", - подытожил Мысягин.

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

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Теги: боец АТО
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