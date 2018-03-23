Поліцейський принизив бійця, який повертався з війни

Інцидент стався, коли військовий сідав на автобус

Українського бійця, який повертався з війни, затримала поліція. Про це повідомив волонтер Юрій Мысягин на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що військовий з 54-ї бригади повертався з передової, коли до нього підійшов поліцейський і сказав, що боєць порушує закон.

"Квиток на автовокзалі в місті Бахмут йому дістався останній автобус за маршрутом Бахмут-Маріуполь-Бердянськ. Кінцевим місцем поїздки військовослужбовця було місто Бердянськ", - розповів він.

Через погоду автобус їхав повільно, тому час на зупинки скоротили.

"Автобус приїхав на автостанцію міста Маріуполь, водій ще раз попередив усіх про те, що замість 10 хв, паркінг буде всього 5 хвилин, тому мовляв пасажири робіть всі свої справи під час стоянки швидко, ніхто чекати не буде. При виході з автобуса стояла велика урна і кілька осіб. включаючи бійця 54-ї бригади, закурили біля неї. Підійшов співробітник поліції - підійшов тільки до військового і сказав: "Ви порушуєте закон і паліть у громадському місці - це заборонено". Треба мовляв скласти протокол", - написав Мысягин.

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

До поліцейської підійшов його колега. У військового поцікавилися, чи є у нього документи та провели його у відділення поліції. Зауважень нікому з тих, що стоять поруч з військовим не зробили, затримали тільки бійця.

"Складання протоколу зайняло 25-30 хвилин. Зрозуміло, що бійця ніхто не чекав і автобус поїхав. В Автобусі залишилися його особисті речі і різні папери і документи. При розмові зі співробітниками поліції про те, що автобус чекати не буде і поїде, у відповідь було сказано: "Нічого, тут через кожну годину ходять ще", - пише волонтер.

Коли військового відпустили, йому довелося купити ще один квиток вже на наступний автобус.

"Етика та ставлення до людей, що воював на передовій і видящем смерть кожен день, на громадянці часом залишає бажати кращого – це суто моя особиста думка", - підсумував Мысягин.

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

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