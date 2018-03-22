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"Я не сказал тебе главного": сын погибшего АТОшника растрогал украинцев обращением к отцу

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:40
Николай Мужичук (фото: facebook.com/dobermankhm)
Николай Мужичук (фото: facebook.com/dobermankhm)

Парень не успел сказать отцу главных слов

Сын погибшего бойца АТО Николая Мужчичука до слез растрогал украинцев обращением к отцу. 

"Прости меня, видят небеса, я не держал на тебя зла последние годы, я ждал, когда ты придешь с той проклятой войны, мы сядем где-то, кофе выпьем, поговорим, как взрослые мужчины, пожмем друг другу руки и никогда больше не будем ссориться. Иногда мечты имеют свойство не сбываться... Почему мы такие гордые, почему?! Я не сказал тебе главного: прости!" - написал Максим Мужичук на своей Facebook-странице.

Скриншот поста (facebook.com/MaksMuzhychuk)

Пользователи сети просят Максима не расстраиваться, так как отец давно его простил.

"Царство Небесное вашему папе. Он вас давно простил. Иначе не могло быть, ведь родительская любовь - безусловна", - написал Богдан Березюк.

"Запомни, твой отец всегда будет возле тебя", - обратилась к Максиму Наталья Петренко.

Скриншот комментариев (facebook.com/MaksMuzhychuk)

"Папа прощает... Родительская любовь безусловна, даже, когда есть какие-то недоразумения. Эта связь сильнее любой обиды", - добавила Ольга Гавалко.

Прощание с Николаем Мужичуком состоялось в четверг, 22 марта, в Хмельницкой городской ритуальной службе. Похоронен боец на кладбище в микрорайоне Раковое.

В среду, 21 марта, в Николаеве простились с легендарным летчиком Волошиным.

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Теги: боец АТО
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