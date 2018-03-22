"Я не сказав тобі головного": син загиблого АТОвця розчулив українців зверненням до батька

Хлопець не встиг сказати батькові головних слів

Син загиблого бійця АТО Миколи Мужчичука до сліз розчулив українців зверненням до батька.

"Пробач мене, бачать небеса, я не тримав на тебе зла останні роки, я чекав, коли ти прийдеш з тієї клятої війни, ми сядемо десь, кави вип'ємо, поговоримо, як дорослі чоловіки, потиснемо один одному руки і ніколи більше не будемо сваритися. Іноді мрії мають властивість не збуватися... Чому ми такі горді, чому?! Я не сказав тобі головного: пробач!" - написав Максим Мужичук на своїй Facebook-сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/MaksMuzhychuk)

Користувачі мережі просять Максима не засмучуватися, так як батько давно його пробачив.

"Царство Небесне вашому татові. Він вас давно пробачив. Інакше не могло бути, адже батьківська любов - безумовна", - написав Богдан Березюк.

"Запам'ятай, твій батько завжди буде біля тебе", - звернулася до Максима Наталія Петренко.

Скріншот коментарів (facebook.com/MaksMuzhychuk)

"Тато прощає... Батьківська любов безумовна, навіть, коли є якісь непорозуміння. Цей зв'язок сильніший будь-яких образ", - додала Ольга Гавалко.

Прощання з Миколою Мужичуком відбулося у четвер, 22 березня, в Хмельницькій міській ритуальній службі. Похований боєць на кладовищі в мікрорайоні Ракове.

У середу, 21 березня, у Миколаєві попрощалися з легендарним льотчиком Волошиним.