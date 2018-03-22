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"Я не сказав тобі головного": син загиблого АТОвця розчулив українців зверненням до батька

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:40
Микола Мужичук (фото: facebook.com/dobermankhm)
Микола Мужичук (фото: facebook.com/dobermankhm)

Хлопець не встиг сказати батькові головних слів

Син загиблого бійця АТО Миколи Мужчичука до сліз розчулив українців зверненням до батька.

"Пробач мене, бачать небеса, я не тримав на тебе зла останні роки, я чекав, коли ти прийдеш з тієї клятої війни, ми сядемо десь, кави вип'ємо, поговоримо, як дорослі чоловіки, потиснемо один одному руки і ніколи більше не будемо сваритися. Іноді мрії мають властивість не збуватися... Чому ми такі горді, чому?! Я не сказав тобі головного: пробач!" - написав Максим Мужичук на своїй Facebook-сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/MaksMuzhychuk)

Користувачі мережі просять Максима не засмучуватися, так як батько давно його пробачив.

"Царство Небесне вашому татові. Він вас давно пробачив. Інакше не могло бути, адже батьківська любов - безумовна", - написав Богдан Березюк.

"Запам'ятай, твій батько завжди буде біля тебе", - звернулася до Максима Наталія Петренко.

Скріншот коментарів (facebook.com/MaksMuzhychuk)

"Тато прощає... Батьківська любов безумовна, навіть, коли є якісь непорозуміння. Цей зв'язок сильніший будь-яких образ", - додала Ольга Гавалко.

Прощання з Миколою Мужичуком відбулося у четвер, 22 березня, в Хмельницькій міській ритуальній службі. Похований боєць на кладовищі в мікрорайоні Ракове.

У середу, 21 березня, у Миколаєві попрощалися з легендарним льотчиком Волошиним.

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Теги: боец АТО
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