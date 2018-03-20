Полиция нашла пропавшую девочку из Хмельницкой области в Одессе

Девушка отправилась к морю
В Одессе нашли 16-летнюю жительницу Шепетовского района Хмельницкой области Веронику Лапшину, которую разыскивали с 13 марта. Об этом сообщил начальник Шепетовского отделения полиции Василий Шкиндюк, передает od.vgorode.ua.
13 марта в 14:00 девочка вышла на прогулку, однако домой не вернулась. В итоге пропавшую обнаружили спустя несколько дней в Одессе.
Несовершеннолетняя - ученица 1 курсу ВП-19 смт Грицева.
Фото: Вероника Лапшина (shepetivka.com.ua)
Фото: Вероника (shepetivka.com.ua)
С девушкой все хорошо. Правоохранители принимают меры по возврату Вероники по месту жительства.
Кстати, в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. В Оболонском районе столицы исчезла Белецкая Диана Игоревна 2003 года рождения.