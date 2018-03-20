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Полиция нашла пропавшую девочку из Хмельницкой области в Одессе

STYLERLIFE        20.03.2018 - 14:07
Фото: Одесса (flickr.com/fenixnsk)
Фото: Одесса (flickr.com/fenixnsk)

Девушка отправилась к морю

В Одессе нашли 16-летнюю жительницу Шепетовского района Хмельницкой области Веронику Лапшину, которую разыскивали с 13 марта. Об этом сообщил начальник Шепетовского отделения полиции Василий Шкиндюк, передает od.vgorode.ua.

13 марта в 14:00 девочка вышла на прогулку, однако домой не вернулась. В итоге пропавшую обнаружили спустя несколько дней в Одессе.

Несовершеннолетняя - уче­ни­ца 1 кур­су ВП-19 смт Гри­це­ва.

Фото: Вероника Лапшина (shepetivka.com.ua)

Фото: Вероника (shepetivka.com.ua)

 

С девушкой все хорошо. Правоохранители принимают меры по возврату Вероники по месту жительства.

Кстати, в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. В Оболонском районе столицы исчезла Белецкая Диана Игоревна 2003 года рождения.

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Теги: девушка, пропал человек, Хмельницкая область
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