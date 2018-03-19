В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)

Полиции разыскивает девочку, которой около 15 лет
В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку. В Оболонском районе столицы исчезла Белецкая Диана Игоревна 2003 года рождения. Об этом сообщается на странице Службы розыска детей ГУНП в Киеве в соцсети Facebook.
Девушке, которую разыскивает Оболонское управление полиции, около 15 лет.
Фото: Диана Белецкая (facebook.com/rozsukkidskyiv)
"При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", – подчеркнули в сообщении.
Фото: Диана Белецкая (facebook.com/rozsukkidskyiv)
Скриншот поста (facebook.com/rozsukkidskyiv)
Кстати, в Киеве пропал 35-летний мужчина. Последний раз его видели возле железнодорожного вокзала в столице.