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В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 11:07
Фото: Диана Белецкая (facebook.com/rozsukkidskyiv)
Фото: Диана Белецкая (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Полиции разыскивает девочку, которой около 15 лет

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку. В Оболонском районе столицы исчезла Белецкая Диана Игоревна 2003 года рождения. Об этом сообщается на странице Службы розыска детей ГУНП в Киеве в соцсети Facebook.

Девушке, которую разыскивает Оболонское управление полиции, около 15 лет.

Фото: Диана Белецкая (facebook.com/rozsukkidskyiv)

 

"При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", – подчеркнули в сообщении.

Фото: Диана Белецкая (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Скриншот поста (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Кстати, в Киеве пропал 35-летний мужчина. Последний раз его видели возле железнодорожного вокзала в столице.

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Теги: полиция, пропал человек
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