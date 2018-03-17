Помогите найти: в Киеве пропал 35-летний мужчина

Последний раз мужчину видели 10 марта

В Киеве пропал 35-летний Бялый Александр Викторович. Последний раз его видели возле железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Внимание! Розыск! Помогите, пожалуйста, пропал брат: Бялый Александр Викторович, 1982 года рождения. Последний раз его видели 10.03.2018 в районе центрального ж/д вокзала в Киеве. Рост 174 см, худой, искривленный нос и шрам на голове и брови. Был одет в темно-синюю куртку и серую фуражку", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Огромная просьба сообщите семье по номерам: 0968808683 или 0968940831.

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