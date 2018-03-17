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Допоможіть знайти: у Києві зник 35-річний чоловік

STYLERLIFE        17.03.2018 - 16:50
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Востаннє чоловіка бачили 10 березня

У Києві зник 35-річний Бялий Олександр Вікторович. Останній раз його бачили біля залізничного вокзалу в Києві. Про це повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Увага! Розшук! Допоможіть, будь ласка, пропав брат: Бялий Олександр Вікторович, 1982 року народження. Останній раз його бачили 10.03.2018 в районі центрального ж/д вокзалу в Києві. Зріст 174 см, худий, викривлений ніс і шрам на голові і бровах. Був одягнений у темно-синю куртку і сіру кашкет", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Величезне прохання повідомте сім'ї за номерами: 0968808683 або 0968940831.

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Теги: пропавший без вести
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