У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)

Поліції розшукує дівчинку, якій близько 15 років
У Києві розшукують неповнолітню дівчину. В Оболонському районі столиці зникла Білецька Діана Ігорівна 2003 року народження. Про це повідомляється на сторінці Служби розшуку дітей ГУНП в Києві у соцмережі Facebook.
Дівчині, яку розшукує Оболонське управління поліції, близько 15 років.
Фото: Діана Білецька (facebook.com/rozsukkidskyiv)
"За наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження, прохання повідомляти за телефоном 102", – підкреслили в повідомленні.
Фото: Діана Білецька (facebook.com/rozsukkidskyiv)
Скріншот поста (facebook.com/rozsukkidskyiv)
До речі, у Києві зник 35-річний чоловік. Останній раз його бачили біля залізничного вокзалу в столиці.