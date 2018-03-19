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У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 11:07
Фото: Діана Білецька (facebook.com/rozsukkidskyiv)
Фото: Діана Білецька (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Поліції розшукує дівчинку, якій близько 15 років

У Києві розшукують неповнолітню дівчину. В Оболонському районі столиці зникла Білецька Діана Ігорівна 2003 року народження. Про це повідомляється на сторінці Служби розшуку дітей ГУНП в Києві у соцмережі Facebook.

Дівчині, яку розшукує Оболонське управління поліції, близько 15 років.

Фото: Діана Білецька (facebook.com/rozsukkidskyiv)

 

"За наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження, прохання повідомляти за телефоном 102", – підкреслили в повідомленні.

Фото: Діана Білецька (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Скріншот поста (facebook.com/rozsukkidskyiv)

До речі, у Києві зник 35-річний чоловік. Останній раз його бачили біля залізничного вокзалу в столиці.

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Теги: полиция, пропал человек
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