Поліція знайшла зниклу дівчинку з Хмельницької області в Одесі

Дівчина вирушила до моря
В Одесі знайшли 16-річну мешканку Шепетівського району Хмельницької області Вероніку Лапшина, яку розшукували з 13 березня. Про це повідомив начальник Шепетівського відділення поліції Василь Шкиндюк, передає od.vgorode.ua.
13 березня о 14:00 дівчинка вийшла на прогулянку, проте додому не повернулася. У підсумку зниклу знайшли через кілька днів в Одесі.
Дівчинка - учениця 1 курсу ВП-19 смт Грицева.
Фото: Вероніка Лапшина (shepetivka.com.ua)
Фото: Вероніка (shepetivka.com.ua)
З дівчиною все добре. Правоохоронці вживають заходів щодо повернення Вероніки за місцем проживання.