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Поліція знайшла зниклу дівчинку з Хмельницької області в Одесі

STYLERLIFE        20.03.2018 - 14:07
Фото: Одеса (flickr.com/fenixnsk)
Фото: Одеса (flickr.com/fenixnsk)

Дівчина вирушила до моря

В Одесі знайшли 16-річну мешканку Шепетівського району Хмельницької області Вероніку Лапшина, яку розшукували з 13 березня. Про це повідомив начальник Шепетівського відділення поліції Василь Шкиндюк, передає od.vgorode.ua.

13 березня о 14:00 дівчинка вийшла на прогулянку, проте додому не повернулася. У підсумку зниклу знайшли через кілька днів в Одесі.

Дівчинка - учениця 1 курсу ВП-19 смт Грицева.

Фото: Вероніка Лапшина (shepetivka.com.ua)

Фото: Вероніка (shepetivka.com.ua)

З дівчиною все добре. Правоохоронці вживають заходів щодо повернення Вероніки за місцем проживання.

До речі, у Києві зникла неповнолітня дівчина. В Оболонському районі столиці зникла Білецька Діана Ігорівна 2003 року народження.
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Теги: девушка, пропал человек, Хмельницкая область
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