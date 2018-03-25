Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Полная лажа в голове": Саакашвили о ситуации вокруг Савченко

STYLERLIFE        25.03.2018 - 13:35
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

По мнению политика, Надежду могли "развести"

Депортированный из Украины Михаил Саакашвили считает, что Надежду Савченко было легко спровоцировать на любые действия. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Слово и Дело".

По словам Саакашвили, у Надежды Савченко "полная лажа в голове".

"Ее очень спокойно можно было... Любой провокатор мог "развести" в разговоре на любые провокативные действия. Это особого секрета для спецслужб не составляет, особого навыка для этого не требуется", - сказал он.

Кстати, народный депутат Надежда Савченко, с которой сняли неприкосновенность и арестовали, стала героиней советской песни "Надежда - мой компас земной".

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?

Ранее в соцсетях отреагировали на задержание и голодовку Савченко.

"Я помогала этим людям": Савченко обратилась к Путину "Это - преступление": голодовка Савченко возмутила бойца АТО
Теги: Надежда Савченко
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top