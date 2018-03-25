"Полная лажа в голове": Саакашвили о ситуации вокруг Савченко

По мнению политика, Надежду могли "развести"

Депортированный из Украины Михаил Саакашвили считает, что Надежду Савченко было легко спровоцировать на любые действия. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Слово и Дело".

По словам Саакашвили, у Надежды Савченко "полная лажа в голове".

"Ее очень спокойно можно было... Любой провокатор мог "развести" в разговоре на любые провокативные действия. Это особого секрета для спецслужб не составляет, особого навыка для этого не требуется", - сказал он.

Кстати, народный депутат Надежда Савченко, с которой сняли неприкосновенность и арестовали, стала героиней советской песни "Надежда - мой компас земной".

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