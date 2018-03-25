"Повна лажа в голові": Саакашвілі про ситуацію навколо Савченко

На думку політика, Надію могли "розвести"

Депортований з України Михайло Саакашвілі вважає, що Надію Савченко було легко спровокувати на будь-які дії. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає "Слово і Діло".

За словами Саакашвілі, у Надії Савченко "повна лажа в голові".

"Її дуже спокійно можна було... Будь-який провокатор міг "розвести" у розмові на будь-які провокативні дії. Це особливого секрету для спецслужб не становить, особливого навику для цього не потрібно", - сказав він.

До речі, народний депутат Надія Савченко, з якої зняли недоторканність і заарештували, стала героїнею радянської пісні.

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Раніше у соцмережах відреагували на затримання і голодування Савченко.