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"Повна лажа в голові": Саакашвілі про ситуацію навколо Савченко

STYLERLIFE        25.03.2018 - 13:35
Надія Савченко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Надія Савченко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

На думку політика, Надію могли "розвести"

Депортований з України Михайло Саакашвілі вважає, що Надію Савченко було легко спровокувати на будь-які дії. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає "Слово і Діло".

За словами Саакашвілі, у Надії Савченко "повна лажа в голові".

"Її дуже спокійно можна було... Будь-який провокатор міг "розвести" у розмові на будь-які провокативні дії. Це особливого секрету для спецслужб не становить,  особливого навику для цього не потрібно", - сказав він.

До речі, народний депутат Надія Савченко, з якої зняли недоторканність і заарештували, стала героїнею радянської пісні.

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Теги: Надежда Савченко
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