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"Бредит всем знакомая звезда": Савченко сделали героиней советской песни

STYLERLIFE        24.03.2018 - 14:51
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Слова к песне написал блогер Богдан Процишин

Народный депутат Надежда Савченко, с которой сняли неприкосновенность и арестовали, стала героиней советской песни "Надежда - мой компас земной". Эту композицию когда-то исполняла  Анна Герман - польская певица и композитор.

Своеобразная пародия появилась на странице "Процишин офіційний" в Facebook. Отмечается, что слова написал сам Процишин, музыка Александра Пахмутова, поет Ульяна Бондарчук.

Видео: Пародия на песню (facebook.com/ProtsyshynOfficial)

Пользователи сети отрегировали на песню в комментариях.

"10 баллов, за тормоз", - написал Пол Ардент.

"Как всегда - феерично", - отреагировал Александр Скорик.

"У вас песен уже на альбом собралось", - отметила Оля Лапчук.

Скриншот комментариев (facebook.com/ProtsyshynOfficial)

Напомним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.  
 

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Теги: Надежда Савченко
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