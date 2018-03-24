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"Бредит всем знакомая звезда": Савченко зробили героїнею радянської пісні

STYLERLIFE        24.03.2018 - 14:51
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Слова до пісні написав блогер Богдан Процишин

Народний депутат Надія Савченко, з якої зняли недоторканність і заарештували, стала героїнею радянської пісні "Надежда - мой компас земной". Цю композицію колись виконувала Ганна Герман - польська співачка і композитор.

Своєрідна пародія з'явилася на сторінці "Процишин офіційний"у  Facebook. Зазначається, що слова написав сам Процишин, музика Олександра Пахмутова, співає Уляна Бондарчук.

Відео: Пародія на пісню (facebook.com/ProtsyshynOfficial)

Користувачі мережі відреагував на пісню в коментарях.

"10 балів, за гальмо", - написав Пол Ардент.

"Як завжди - феєрично", - відреагував Олександр Скорик.

"У вас пісень вже на альбом зібралося", - зазначила Оля Лапчук.

Скріншот коментарів (facebook.com/ProtsyshynOfficial)

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

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Теги: Надежда Савченко
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