Поломалась 21 русскоязычная челюсть: украинцы о переименовании Днепропетровской области

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Решение о переименовании вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

Решение Верховной Рада о направлении в Конституционный суд Украины законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую украинцы восприняли неоднозначно. В сети звучит как восторг от реализации закона о декоммунизации, кое-кто сравнивает значение решения смены названия с сегодняшним закреплением евроатлантического курса нашей страны, но также звучит и добрая ирония, и скепсис.

Отметим, что законопроект №9310-1 относительно переименования области в Сичеславскую был разработан и подан в парламент групой из более 160 нардепов. В пояснительной записке указывалось, что это поспособствует "возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона, как современного форпоста украинской государственности, который сделал весомый вклад в отпор российской агрессии и сохранение территориальной целостности Украины".

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети Facebook решние Рады не поддержал, при этом выразив уверенность, что переименование не осуществится.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц... И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - написал он.

Скрин с Facebook-страницы Бориса Филатова

В комментариях к его публикации один из пользователей сети схлестнулся с политиком, упрекнув того в провокациях:

"Вот для чего вы занимаетесь этими провокациями?! Для чего хотите вставить палку в колесо истории? Мыслите категориями момента, а не многих поколений. В области было большинство Сечей, это казацкий край, и во времена УНР он назывался Сичеславщини. Это - украинское, содержательное, хорошее название. И поэтому депутаты всех фракций, кроме откровенных ватников, это поняли и услышали и приняли это решение. Инициированное именно людьми из области! Вы хотите сорвать внесении изменений в Конституцию? Для чего? Чтобы осталась область имени Петровского? Хотите играть на том, что часть общества живет старыми стереотипами? Кому-то не нравилось и название Днепр, и снос памятников Ленину на Украине, а еще до того кому-то не нравился сине-желтый флаг и вообще независимость Украины. Вы же как мэр должны мыслить категориями немного больше, чем мимолетная конъюнктура"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы Бориса Филатова

Также юзер опубликовал ссылку на видеообращение известных культурных и общественных деятелей, выразивших поддержку переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую:

Видео: facebook.com/sicheslavskaTAK

Известный украинский журналист, главред проектов "Владометр" и "Историческая правда" Вахтанг Кипиани в шутливой форме указал на "бонус" от подобного переименования:

"Новости стоматологии. При попытке произнести "Сичеславщина" поломалась 21 русскоязычная челюсть. Тайное и неконвенционное оружие киевского режима только начинает победное шествие", - говорится в его публикации.

Скрин: facebook.com/vakhtang.kipiani

Один из подписчиков журналиста пошел дальше, и предложил "пробовать еще произнести Кропивнитчина".

Народный депутат, заместитель председателя в ВО "Свобода" Андрей Ильенко провел экскурс в историю и напомнил, откуда у названия Днепропетровской области "ноги ростут":

"Сичеславская - да! Первый шаг к переименованию Днепропетровской области на Сичеславскую сделан. Для справки. Григорий Петровский, именем которого до сих пор названа область - признанный судом преступник, один из организаторов Голодомора", - написал он.

Скрин: facebook.com/andriy.illenko

В комментариях к его посту один из пользователей сети пошел дальше: "город также должн быть Сичеславск, это же ясно, как день".

Первый заместитель Директора в Национальный институт стратегических исследований Василий Яблонский не стал умалять значение переименования для Украины:

"Сичеславская область - да! Это решение уровня закрепления евроатлантического курса Украины", - утверждает он.

Скрин с Facebook-страницы Василия Яблонского

Священник Православной церкви Украины Владимир Деревянко указал на своевременность решения депутатов:

"Владыка Симеон ранее говорил: подождите, вот будет область Сичеславская, тогда и устав оформите, чтобы два разы не перерегистрировать", - написал он.

Скрин с Facebook-страницы Владимира Деревянко

Напомним, в конце ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду закон об изменениях в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Также ранее сообщалось, что Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области. Согласно документу, Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую. При этом нардепы в тот день провалили направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.