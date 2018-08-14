В Польше обнаружили мертвого украинца в палате больницы

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Житель Украины находился в Польше на заработках

В польском городе Ольштын Варминско-Мазурского воеводства обнаружили мертвым гражданина Украины. Об этом сообщает polradio.pl.

Известно, что 59-летний украинец попал в больницу после несчастного случая на поле. Мужчина должен был заменить своего брата на работе, но получил серьезную травму таза и был госпитализирован. В больнице он провел несколько дней.

По предварительной информации, украинец мог покончить жизнь самоубийством, так как у него отсутствовала медицинская страховка и он боялся депортации.

"Трагедия произошла утром. Украинец повесился в палате для больных. В больнице он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация", – сказано в сообщении.

Польские правоохранители допросили персонал медицинского учреждения и сейчас проводят следственно-оперативные действия. Также дело изучает прокуратура. О смерти украинца сообщили в Посольство Украины в Польше.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за два дня по похожим обстоятельствам погибло сразу три женщины. Все три женщины погибли вследствие падения из окна.

А также писали о том, что в столице молодая женщина повесилась с плюшевым мишкой в руках.

В Святошинском районе Киева в среду, 8 августа, обнаружили тело женщины, которая повесилась на пожарной лестнице. Трагедия произошла около 20:00 на улице Генерала Наумова, 19.

Видео: РБК-Украина