У Польщі виявили мертвого українця в палаті лікарні

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Мешканець України перебував у Польщі на заробітках

У польському місті Ольштин Вармінсько-Мазурського воєводства виявили мертвим громадянина України. Про це повідомляє polradio.pl.

Відомо, що 59-річний українець потрапив до лікарні після нещасного випадку на поле. Чоловік повинен був замінити свого брата на роботі, але отримав серйозну травму тазу та був госпіталізований. У лікарні він провів кілька днів.

За попередньою інформацією, українець міг покінчити життя самогубством, так як у нього була відсутня медична страховка і він боявся депортації.

"Трагедія сталася вранці. Українець повісився в палаті для хворих. У лікарні він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування і депортація", – сказано в повідомленні.

Польські правоохоронці допитали персонал медичного закладу і зараз проводять слідчо-оперативні дії. Також справу вивчає прокуратура. Про смерть українця повідомили в Посольство України в Польщі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що за два дні за схожими обставинами загинуло відразу три жінки. Всі три жінки загинули внаслідок падіння з вікна.

А також писали про те, що в столиці молода жінка повісилася з плюшевим ведмедиком у руках.

У Святошинському районі Києва в середу, 8 серпня, виявили тіло жінки, яка повісилася на пожежній драбині. Трагедія сталася близько 20:00 на вулиці Генерала Наумова, 19.

Відео: РБК-Україна