Польские актеры трогательно прочитали рассказы Сенцова (видео)

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

По словам актеров, таким образом, они выразили свою солидарность с украинцем

Польские актеры решили оригинально поддержать незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова, трогательно прочитав его рассказы на камеру. Об этом сообщает портал Culture.pl.

Следует уточнить, что в акции приняли участие актеры Даниэль Ольбрыхский, Анджей Северин, Иоанна Кулиг, Эдита Ольшивка и Александра Поплавская. Они прочитали рассказы Сенцова "Собака" и "Бабушка". Специально для этого творчество украинца перевели на польский язык.

"Я прочитал рассказ Сенцова, чтобы таким образом выразить мою солидарность. Я делаю это для себя, для своих внуков. Хочу, чтобы тексты Сенцова услышали другие поляки. Надеюсь, что Олег сможет и сам услышать собственные произведения в хорошем польском переводе", - сказал актер Анджей Северин.

Кстати, в центре Одессы прошла красочная акция в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Так, в Летнем театре собрались сразу несколько представителей общественных организаций и просто жители города. При помощи перфоманса они хотели привлечь внимание общественности к проблеме политзаключенных в Российской Федерации.

По словам общественного активиста Виталия Устименко, акция была проведена по принципу съемочного процесса, а на лицах некоторых участников были маски Путина и Трампа.

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