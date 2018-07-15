Польські актори зворушливо прочитали оповідання Сенцова (відео)

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

За словами акторів, таким чином, вони висловили свою солідарність з українцем

Польські актори вирішили оригінально підтримати незаконно засудженого в Російській Федерації українського режисера Олега Сенцова, зворушливо прочитавши його оповідання на камеру. Про це повідомляє портал Culture.pl.

Слід уточнити, що в акції взяли участь актори Даніель Ольбрихський, Анджей Северин, Івана Куліг, Едіта Ольшивка і Олександра Поплавська. Вони прочитали оповідання Сенцова "Собака" і "Бабуся". Спеціально для цього творчість українця переклали на польську мову.

"Я прочитав розповідь Сенцова, щоб таким чином висловити свою солідарність. Я роблю це для себе, для своїх онуків. Хочу, щоб тексти Сенцова почули інші поляки. Сподіваюся, що Олег зможе і сам почути власні твори у гарному польському перекладі", - сказав актор Анджей Северин.

До речі, в центрі Одеси пройшла яскрава акція на підтримку незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Так, у Літньому театрі зібралися відразу кілька представників громадських організацій та просто жителі міста. За допомогою перфомансу вони хотіли привернути увагу громадськості до проблеми політв'язнів у Російської Федерації.

За словами громадського активіста Віталія Устименка, акція була проведена за принципом знімального процесу, а на обличчях деяких учасників були маски Путіна і Трампа.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)