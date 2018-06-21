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В Полтаве у маршрутки на ходу отпали колеса (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 09:06
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В сети появились фото очередного инцидента с общественным транспортом

В Полтаве у маршрутки во время движения отпало оба колеса. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Инцидент произошел в среду, 20 июня, на улице Маршала Бирюзова, на Решетиловском путепроводе.

Микроавтобус "Рута 20 ПЕ" двигался по маршруту №51 в направлении площади Зыгина.

Фото: Маршрутка (poltava.to)

 

Фото: Маршрутка (poltava.to)

По данным издания, маршрутка перевозит пассажиров больше года. Однако она была нелегальной. Отмечается, что транспортное средство "находится в далеком от идеального состоянии". Владельцем микроавтобуса является ЧП "Эталон Пас Сервис".

Полиция составила на водителя два протокола по неудовлетворительному техническому состоянию транспортного средства.

Ранее в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь.

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Теги: маршрутка, полтава
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