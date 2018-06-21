В Полтаве у маршрутки на ходу отпали колеса (фото)

В сети появились фото очередного инцидента с общественным транспортом
В Полтаве у маршрутки во время движения отпало оба колеса. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".
Инцидент произошел в среду, 20 июня, на улице Маршала Бирюзова, на Решетиловском путепроводе.
Микроавтобус "Рута 20 ПЕ" двигался по маршруту №51 в направлении площади Зыгина.
Фото: Маршрутка (poltava.to)
Фото: Маршрутка (poltava.to)
По данным издания, маршрутка перевозит пассажиров больше года. Однако она была нелегальной. Отмечается, что транспортное средство "находится в далеком от идеального состоянии". Владельцем микроавтобуса является ЧП "Эталон Пас Сервис".
Полиция составила на водителя два протокола по неудовлетворительному техническому состоянию транспортного средства.
Ранее в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь.
История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)