"Моднявый спорткар": в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь (фото)

В сети отреагировали на досадный инцидент в общественном транспорте

В Киеве на Харьковском шоссе у маршрутки на ходу отпала дверь. Однако пассажиры не растерялись – подняли, поставили и поехали дальше. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Только что во время движения в 529 маршрутке на перекрестке Харьковского шоссе и улице Вербицкого отпала дверь", - рассказали в сети.

"Пассажиры вместе с водителем поставили ее на место и поехали дальше. Качество пассажирских перевозок на "высоком уровне", - сыронизировали в сообществе.

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Не хотелось Богдану быть маршруткой. Он мечтал быть спорткаром, который открывает двери по моднявому".

"Ламборджини стайл".

"Именно так и происходит на маршрутках, которые с Нивок в Пущу-Водицу едут. Несколько раз был свидетелем, как на Интернациональной площади такая маршрутка входя в крутой поворот на скорости теряла пассажира, который был ближе всех к двери... Дверь открывалась на ходу и человек просто выпадал на асфальт, к счастью, не под колеса... И что было дальше, спросите вы?.. А дальше человек поднимал свои вещи (телефон, сумку), и садился обратно, никакой полиции, никаких оформлений ДТП... Думаю, вывод прост: вопрос многогранный, нужен нормальный подход перевозчика, водителя и пассажира. И если на перевозчика у нас никак не повлиять, то нужно начать с себя и с водителя. Не позволять себя так возить, а водителю не позволять оставаться безнаказанным, если что-то произошло".

"Но встала ведь на место, значит не все так плохо! А вы сразу "зраду" разгонять. В какой-нибудь Германии наверное пассажиры бы испугались от неожиданности, пошли пешком, а у нас "помогли поставить водителю дверь и поехали дальше". Гордимся!".

"Уже двери выпадают! Скоро на ходу вместе с дверями люди вываливаться будут под колеса! У нас на районе когда едешь в маршрутке, то нужно между зубами язык класть, потому что такие амортизаторы в этих маршрутках, что и зубы повыбивает".

"Ну вот, маршрутки тоже поднимут цену за проезд - тогда все будет супер... но не с маршрутками".

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)