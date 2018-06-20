"Моднявий спорткар": у Києві в маршрутки на ходу відпали двері (фото)

У мережі відреагували на прикрий інцидент в громадському транспорті

У Києві на Харківському шосе у маршрутки на ходу відпали двері. Однак пасажири не розгубилися – підняли, поставили і поїхали далі. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Тільки що під час руху у 529 маршрутці на перехресті Харківського шосе і вулиці Вербицького відпали двері", - розповіли в мережі.

"Пасажири разом з водієм поставили їх на місце і поїхали далі. Якість пасажирських перевезень на "високому рівні", - зіронізували в спільноті.

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Не хотілося Богдану бути маршруткою. Він мріяв бути спорткаром, який відкриває двері по моднявому".

"Ламборджині стайл".

"Саме так і відбувається на маршрутках, які з Нивок у Пущу-Водицю їдуть. Кілька разів був свідком, як на Інтернаціональній площі така маршрутка входячи в крутий поворот на швидкості втрачала пасажира, який був найближче до дверей... Двері відчинялися на ходу і людина просто падала на асфальт, на щастя, не під колеса... І що було далі, запитаєте ви?.. А далі чоловік піднімав свої речі (телефон, сумку), і сідав назад, ніякої поліції, ніяких оформлень ДТП... Думаю, висновок простий: питання багатогранне, потрібен нормальний підхід перевізника, водія і пасажира. І якщо на перевізника у нас ніяк не вплинути, то потрібно почати з себе і з водія. Не дозволяти себе так возити, а водієві не дозволяти залишатися безкарним, якщо щось сталося".

"Але встала ж на місце, значить не все так погано! А ви одразу "зраду" розганяти. В якій-небудь Німеччині напевно пасажири б злякалися від несподіванки, пішли пішки, а у нас "допомогли поставити водієві двері і поїхали далі". Пишаємося!".

"Вже двері випадають! Скоро на ходу разом з дверима люди вивалюватися будуть під колеса! У нас на районі коли їдеш в маршрутці, то потрібно між зубами язик класти, бо такі амортизатори в цих маршрутках, що і зуби повибиває".

"Ну ось, маршрутки теж піднімуть ціну за проїзд - тоді все буде супер... але не з маршрутками".

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, соцмережі обурилися поведінкою водія, який нахабно вигнав дитину з маршрутки.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)