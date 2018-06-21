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В Полтаві у маршрутки на ходу відвалилися колеса (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 09:06
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У мережі з'явилися фото чергового інциденту з громадським транспортом

У Полтаві біля маршрутки під час руху відпало обидва колеса. Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Інцидент стався в середу, 20 червня, на вулиці Маршала Бірюзова, на Решетилівському шляхопроводі.

Мікроавтобус "Рута 20 ПЕ" рухався по маршруту №51 в напрямку площі Зигіна.

Фото: Маршрутка (poltava.to)

 

Фото: Маршрутка (poltava.to)

За даними видання, маршрутка перевозить пасажирів більше року. Однак вона була нелегальною. Відзначається, що транспортний засіб знаходиться "в далекому від ідеального стані". Власником мікроавтобуса є ПП "Еталон Пас Сервіс".

Поліція склала на водія два протоколи за незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Раніше у Києві в маршрутки на ходу відпали двері.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: маршрутка, полтава
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