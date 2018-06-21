В Полтаві у маршрутки на ходу відвалилися колеса (фото)

У мережі з'явилися фото чергового інциденту з громадським транспортом
У Полтаві біля маршрутки під час руху відпало обидва колеса. Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".
Інцидент стався в середу, 20 червня, на вулиці Маршала Бірюзова, на Решетилівському шляхопроводі.
Мікроавтобус "Рута 20 ПЕ" рухався по маршруту №51 в напрямку площі Зигіна.
Фото: Маршрутка (poltava.to)
Фото: Маршрутка (poltava.to)
За даними видання, маршрутка перевозить пасажирів більше року. Однак вона була нелегальною. Відзначається, що транспортний засіб знаходиться "в далекому від ідеального стані". Власником мікроавтобуса є ПП "Еталон Пас Сервіс".
Поліція склала на водія два протоколи за незадовільний технічний стан транспортного засобу.
Раніше у Києві в маршрутки на ходу відпали двері.
Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)