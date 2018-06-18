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В Полтавской области из движущегося поезда выпал сержант

STYLERLIFE        18.06.2018 - 13:28
Фото: pixabay.com/Torfi007
Фото: pixabay.com/Torfi007

39-летний мужчина выпал из вагона

В Полтавской области из вагона поезда военного эшелона выпал 39-летний сержант. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации, передает "Телеграф".

Военнослужащий во время движения состава выпал из вагона на железнодорожной остановке "155 километр" в селе Ивановка Лубенского района. Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня.

Пострадавшего госпитализировали в Лубенскую центральную районную больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, правого плеча и левой стопы. По данным медиков, состояние мужчины средней тяжести.

Ранее сообщалось, что байкер чудом остался жив после того, как по его голове проехал грузовик.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора проезжавшей рядом машины. На кадрах видно, что мужчина пытался проехать между грузовиком и бордюром, но потерял равновесие и упал под автомобиль.

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Теги: поезд, ЧП, Полтавская область
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