У Полтавській області з потяга випав сержант

39-річний чоловік випав з вагона

У Полтавській області з вагона поїзда військового ешелону випав 39-річний сержант. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації, передає "Телеграф".

Військовослужбовець під час руху складу випав з вагона на залізничній зупинці "155 кілометр" в селі Іванівка Лубенського району. Інцидент стався в неділю, 17 червня.

Потерпілого госпіталізували в Лубенську центральну районну лікарню зі струсом головного мозку, забоєм грудної клітини, правого плеча та лівої стопи. За даними медиків, стан чоловіка середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що байкер дивом залишився живий після того, як по його голові проїхала вантажівка.

Інцидент потрапив на камеру відеореєстратора машини, яка проїжджала поруч. На кадрах видно, що чоловік намагався проїхати між вантажівкою і бордюром, але втратив рівновагу і впав під автомобіль.

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