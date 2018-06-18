Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Полтавській області з потяга випав сержант

STYLERLIFE        18.06.2018 - 13:28
Фото: pixabay.com/Torfi007
Фото: pixabay.com/Torfi007

39-річний чоловік випав з вагона

У Полтавській області з вагона поїзда військового ешелону випав 39-річний сержант. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації, передає "Телеграф".

Військовослужбовець під час руху складу випав з вагона на залізничній зупинці "155 кілометр" в селі Іванівка Лубенського району. Інцидент стався в неділю, 17 червня.

Потерпілого госпіталізували в Лубенську центральну районну лікарню зі струсом головного мозку, забоєм грудної клітини, правого плеча та лівої стопи. За даними медиків, стан чоловіка середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що байкер дивом залишився живий після того, як по його голові проїхала вантажівка.

Інцидент потрапив на камеру відеореєстратора машини, яка проїжджала поруч. На кадрах видно, що чоловік намагався проїхати між вантажівкою і бордюром, але втратив рівновагу і впав під автомобіль.

Рекомендації тим, хто хоче здати кров (відео: STYLER.rbc.ua)

Вагітній стало погано: пасажири розповіли про нелюдські умови в потязі Херсон-Київ У київському метро підліток кинувся під потяг (фото)
Теги: поезд, ЧП, Полтавская область
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся