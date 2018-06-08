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Байкер чудом остался жив после того, как по его голове проехал грузовик

STYLERКурьезы        08.06.2018 - 18:32
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Парень потерял равновесие и упал под колеса машины

На Филиппинах мужчина упал со скутера под колеса грузовика и чудом остался жив. Об этом сообщает Metro.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора проезжавшей рядом машины.

На кадрах видно, что мужчина пытался проехать между грузовиком и бордюром, но потерял равновесие и упал под машину. Водитель фуры не успел среагировать и грузовик проехал задними колесами по его голове, но водитель скутера чудом остался жив и, очевидно, почти не пострадал, так, как сразу после ДТП он с трудом, но все же сам поднялся на ноги.

Видео: Парень попал под колеса грузовика (youtube.com/Metro)

Скорее всего, парня спас шлем.

Водители, которые стали свидетелями ДТП, вызвали для пострадавшего скорую помощь. В нынешнее время устанавливается, какой степени тяжести травмы получил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ж/д станции Святошино заметили подростков, которые развлекались на электричке. Несколько ребят повисли на краю поезда.

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Теги: ДТП
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