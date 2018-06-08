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Байкер дивом залишився живий після того, як по його голові проїхала вантажівка

STYLERКурйози        08.06.2018 - 18:32
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Хлопець втратив рівновагу і впав під колеса машини

На Філіппінах чоловік впав зі скутера під колеса вантажівки дивом залишився живий. Про це повідомляє Metro.

Інцидент потрапив на камеру відеореєстратора машини, що проїздила поруч

На кадрах видно, що чоловік намагався проїхати між вантажівкою і бордюром, але втратив рівновагу і впав під машину. Водій фури не встиг зреагувати і грузовик проїхав задніми колесами по його голові, але водій скутера дивом залишився живий і, очевидно, майже не постраждав, так, як відразу після ДТП він насилу, але все ж сам піднявся на ноги.

Відео: Хлопець потрапив під колеса вантажівки (youtube.com/Metro)

Швидше за все, хлопця врятував шолом.

Водії, які стали свідками ДТП, викликали для потерпілого швидку допомогу. В нинішній час встановлюється, якою мірою тяжкості травми отримав чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Києві на ж/д станції Святошино помітили підлітків, які розважалися на електричці. Кілька хлопців повисли на краю поїзда.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

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