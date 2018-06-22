"Получил пулю в лицо": в сети показали ликвидацию боевика "ДНР" украинским снайпером (видео)

Украинский воин стрелял в ответ на провокации террориста

В сети показали, как украинский снайпер ликвидирует боевика так называемой "ДНР" с помощью тепловизорного прицела. Соответствующее видео опубликовал волонтер Serg Marco на своей странице в сцосети Facebook.

Ролик был снят в начале мая.

"Один из примеров работы снайпера с тепловизионным прицелом. Выстрел, за который можно было бы получить нехилое уважение на соревнованиях. Если бы конечно на соревнованиях было упражнение высовываться с окопа в 300 метрах от работающего пулеметчика и стрелять в голову с неудобного положения..." – отметил автор публикации.

"Первые числа мая 2018 года. Ночью пулеметчик 9-й омсп "ДНР" решил пострелять по позициям украинской морской пехоты. Выстрел в 300 метров снайпер делал, ориентируясь на вспышки пулемета. После выстрела противник, получив пулю в лицо, откинулся назад, зажав спусковой крючок, дал длинную очередь в небо, заваливаясь в окоп. А уже утром пришло и подтверждение по перехватам", - рассказал он.

"Как по мне - великолепный выстрел. И спонсором этого выстрела были вы", - отметил волонтер.

Видео: Пример работы снайпера (facebook.com/serg.marco)

Скриншот поста (facebook.com/serg.marco)

Ранее в сети показали доказательства обстрелов боевиками.

Погибшие герои мая 2018-го (видео: РБК-Украина)