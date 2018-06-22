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"Отримав кулю в обличчя": в мережі показали ліквідацію бойовика "ДНР" українським снайпером (відео)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 11:15
Фото: facebook.com/93OMBR
Фото: facebook.com/93OMBR

Український воїн стріляв у відповідь на провокації терориста

У мережі показали, як український снайпер ліквідує бойовика так званої "ДНР" з допомогою тепловізорного прицілу. Відповідне відео опублікував волонтер Serg Marco на своїй сторінці в сцосети Facebook.

Ролик був знятий на початку травня.

"Один із прикладів роботи снайпера з тепловізійним прицілом. Постріл, за який можна було б отримати нехилу повагу на змаганнях. Якщо б, звичайно, на змаганнях було вправа висовуватися з окопу в 300 метрах від працюючого кулеметника і стріляти в голову з незручного положення..." – зазначив автор публікації.

"Перші числа травня 2018 року. Вночі кулеметник 9-ї омсп "ДНР" вирішив постріляти по позиціях української морської піхоти. Постріл в 300 метрів снайпер робив, орієнтуючись на спалахи кулемета. Після пострілу противник, отримавши кулю в обличчя, відкинувся назад, затиснувши спусковий гачок, дав довгу чергу в небо, і завалився в окоп. А вже вранці прийшло підтвердження з перехоплення", - розповів він.

"Як на мене - чудовий постріл. І спонсором цього пострілу були ви", - зазначив волонтер.

Відео: Приклад роботи снайпера (facebook.com/serg.marco)

Скріншот поста (facebook.com/serg.marco)

Раніше в мережі показали докази обстрілів бойовиками.

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Теги: война на Донбассе, снайпер, ООС
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