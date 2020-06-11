Ползучая аннексия продолжается: в сети показали фото присутствия России на Донбассе

На Донбассе установили вывеску с надписью "Россия"
Война на Донбассе продолжается, несмотря на Минские договоренности, а присутствие российских военных на украинской земле уже ни для кого не является секретом. Так, например, экс-заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз опубликовал в Facebook фото и лишний раз продемонстрировал присутствие РФ на Донбассе.
"Только что прислали друзья из Донецкой области. Это не между Украиной и Россией. Это дыровский КПВВ" Оленивка", с нашей стороны переход Новотроицкое. Установили в последние дни. Ползучая аннексия продолжается", - подписал он фото.
В кадре можно увидеть, как оккупанты поставили на КПВВ "Оленивка" со своей стороны надпись "Россия".
Стокоз отметил, что надпись с триколором была установлена буквально на днях.
Оккупанты установили на Донбассе надпись "Россия" (фото: facebook.com/istokoz)
В комментариях украинцы отмечают, что после такого нет слов, а возникают одни эмоции. Многие сходятся во мнении, что украинцы очень терпеливый народ.
Как мы ранее писали, Россия обвинила Украину в выходе из Минского процесса.
Автор: Людмила Жукова