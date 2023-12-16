Помер легендарний рок-музикант з AC/DC
На 78-му році життя помер перший барабанщик гурту AC/DC, легендарний рок-музикант Колін Берджесс.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку колективу у Facebook.
Помер Колін Берджесс
"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, Коліне, rock in peace", - йдеться у повідомленні гурту.
Причини смерті знаменитості не називаються.
Колін Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)
Для довідки
Колін Берджесс приєднався до AC/DC у 1973 році, але через рік був змушений покинути музичний колектив.
У 1975-му артист ненадовго повернувся до гурту, коли ударник AC/DC Філ Радд пошкодив зап'ястя.
Зазначимо, що AC/DC - австралійський рок-гурт, створений у Сіднеї 1973 року.
AC/DC (фото: instagram.com/acdc)
Музиканти домоглися світової популярності і сьогодні вважаються піонерами хард-року.
Такі пісні колективу, як "Highway to Hell", "Back in Black", "Thunderstruck" часто використовують як саундтрек до голлівудських кінофільмів.
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