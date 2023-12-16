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Помер легендарний рок-музикант з AC/DC

Субота 16 грудня 2023 21:00
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Помер легендарний рок-музикант з AC/DC Колін Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)
Автор: Іванна Пашкевич

На 78-му році життя помер перший барабанщик гурту AC/DC, легендарний рок-музикант Колін Берджесс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку колективу у Facebook.

Помер Колін Берджесс

"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, Коліне, rock in peace", - йдеться у повідомленні гурту.

Причини смерті знаменитості не називаються.

Помер легендарний рок-музикант з AC/DC

Колін Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)

Для довідки

Колін Берджесс приєднався до AC/DC у 1973 році, але через рік був змушений покинути музичний колектив.

У 1975-му артист ненадовго повернувся до гурту, коли ударник AC/DC Філ Радд пошкодив зап'ястя.

Зазначимо, що AC/DC - австралійський рок-гурт, створений у Сіднеї 1973 року.

Помер легендарний рок-музикант з AC/DC

AC/DC (фото: instagram.com/acdc)

Музиканти домоглися світової популярності і сьогодні вважаються піонерами хард-року.

Такі пісні колективу, як "Highway to Hell", "Back in Black", "Thunderstruck" часто використовують як саундтрек до голлівудських кінофільмів.

Нещодавно ми розповідали, що помер відомий український письменник.

Також стали відомі подробиці смерті Меттью Перрі.

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