Помогите найти: в Киеве пропал пожилой мужчина

Мужчина 1946 года рождения

В Киеве разыскивают пожилого мужчину, который пропал 6 июля в Голосеевском районе. Грищук Григорий Яковлевич 1946 года рождения ушел из дому в дневное время и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Рост 165 см, вес 65 кг. Выглядит на свой возраст, седые волосы, бороды нет.

Ушел из дому в дневное время 6 июля (Голосеевский район, Демеевская площадь). Но может оказаться в любой точке города. Имеет пониженные когнитивные функции, не ориентируется на местности, помнит свое имя, все остальное - может не вспомнить", - сказано на странице.

Его приметы: на правой руке был ID-браслет с вигравированным именем и контактными телефонами близких. Одет скорее всего по домашнему - поношенная зеленая кофта (лонгслив) с большой желтой надписью на спине "SIERRA the bulletsmiths".

Фото: Пропавший Грищук Григорий (facebook.com/KyivOperativ)

Мужчина разговаривает на русском языке, но любит повторять фразу "Бажаю щастя та здоров'я" незнакомым людям при знакомстве или прощании. В целом ведет себя неагрессивно, на улице может разглядывать заинтересованно уличных птиц, собак. При этом говорить "Ого!" и громко смеяться.

Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят сообщить близким, в случае встречи - по номеру 102. Жена Виктория 0500568457, сын Вадим 0968882336.

Напомним, что в Киеве пропал студент (фото).

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