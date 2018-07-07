Допоможіть знайти: у Києві зник літній чоловік

Чоловік 1946 року народження

У Києві розшукують літнього чоловіка, який зник 6 липня в Голосіївському районі. Грищук Григорій Якович 1946 року народження пішов з дому в денний час і досі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Зріст 165 см, вага 65 кг. Виглядає на свій вік, сиве волосся, бороди немає.

Пішов з дому в денний час 6 липня (Голосіївський район, Деміївська площа). Але може виявитися в будь-якій точці міста. Має знижені когнітивні функції, не орієнтується на місцевості, пам'ятає своє ім'я, все інше - може не згадати", - сказано на сторінці.

Його прикмети: на правій руці був ID-браслет з вигравованим імям та контактними телефонами близьких. Одягнений швидше за все по домашньому - поношена зелена кофта (лонгслив) з великим жовтим написом на спині "SIERRA the bulletsmiths".

Фото: Зниклий Грищук Григорій (facebook.com/KyivOperativ)

Чоловік розмовляє російською мовою, але любить повторювати фразу "Бажаю щастя та здоров'я" незнайомим людям при знайомстві або прощанні. В цілому веде себе неагресивно, на вулиці може розглядати зацікавлено вуличних птахів, собак. При цьому говорити "Ого!" і голосно сміятися.

Всіх, хто що-небудь знає про чоловіка, просять повідомити близьким, у разі зустрічі - за номером 102. Дружина Вікторія 0500568457, син Вадим 0968882336.

Нагадаємо, що у Києві зник студент (фото).

Рада проголосувала закон без фракції БПП