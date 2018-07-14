Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщина

STYLER LIFE 14.07.2018 - 14:24
Коллаж (РБК-Украина) Коллаж (РБК-Украина)

Старушка проживает на Виноградаре

В Киеве разыскивают пожилую женщину 1930 года рождения, которая пропала 10 июля 2018 года. Старушка проживает на Виноградаре, на проспекте Правды. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Проживает на Виноградаре (проспект Правды). Возможно, вышла погулять и забыла, где живет. Предположительно, одета в бежевую рубашку, бежевые брюки, на голове белая вязанная шапочка. Если владеете какой-либо информацией - просьба сообщить в полицию", - сказано в сообщении.

Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщинаПомогите найти: в Киеве пропала пожилая женщинаСкриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее сообщалось, в Киеве разыскивается молодой мужчина 1989 года рождения, который пропал еще 21 мая 2018 года. 

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