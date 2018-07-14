Помогите найти: в Киеве пропал молодой мужчина

STYLER LIFE 14.07.2018 - 08:54
Коллаж (РБК-Украина) Коллаж (РБК-Украина)

Просьба всем, кто видел мужчину, сообщить в полицию

В Киеве разыскивается молодой мужчина 1989 года рождения, который пропал еще 21 мая 2018 года. Григорьев Максим Валериевич исчез на улице Гната Хотхевича, 29. Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, к исчезновению мужчины причастны несколько людей, которые передвигались на такси.

Также на странице опубликованы фотографии пропавшего.

"По имеющейся информации, лица, причастные к исчезновению, передвигались на разных автомобилях такси, возможно, и вместе с пропавшим. Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией об исчезновении и местонахождении гражданина Григорьева М.В. срочно сообщить в правоохранительные органы!" - сказано в посте.

Помогите найти: в Киеве пропал молодой мужчинаСкриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Помогите найти: в Киеве пропал молодой мужчинаПомогите найти: в Киеве пропал молодой мужчинаПомогите найти: в Киеве пропал молодой мужчинаФото: Пропавший Максим Григорьев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киеве пропала несовершеннолетняя жительница Дарницкого района Анна Гак, 2003 года рождения. 

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