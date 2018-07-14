Допоможіть знайти: у Києві зник молодий чоловік

Колаж (РБК-Україна)

Прохання всім, хто бачив чоловіка, повідомити в поліцію

У Києві розшукується молодий чоловік 1989 року народження, який зник ще 21 травня 2018 року. Григор'єв Максим Валерійович зник на вулиці Гната Хотхевича, 29. Як повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, до зникнення чоловіка причетні кілька людей, які пересувалися на таксі.

Також на сторінці опубліковані фотографії зниклого.

"За наявною інформацією, особи, причетні до зникнення, пересувалися на різних автомобілях таксі, можливо, і разом із зниклим. Прохання всім, хто володіє будь-якою інформацією про зникнення і місцезнаходження громадянина Григор'єва М. В. терміново повідомити в правоохоронні органи!" - сказано в пості.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Зниклий Максим Григор'єв (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Києві зникла неповнолітня мешканка Дарницького району Ганна Дак, 2003 року народження.

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