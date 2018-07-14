Допоможіть знайти: у Києві зникла літня жінка

Колаж (РБК-Україна)

Старенька проживає на Виноградарі

У Києві розшукують жінку 1930 року народження, яка пропала 10 липня 2018 року. Старенька проживає на Виноградарі, на проспекті Правди. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Проживає на Виноградарі (проспект Правди). Можливо, вийшла погуляти і забула, де живе. Імовірно, одягнена в бежеву сорочку, бежеві штани, на голові біла в'язана шапочка. Якщо ви володієте будь-якою інформацією - прохання повідомити в поліцію", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше повідомлялося, у Києві розшукується молодий чоловік 1989 року народження, який зник ще 21 травня 2018 року.

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