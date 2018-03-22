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Помогите найти: под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:25
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

На вид ребенку 15 лет

В Борисполе разыскивают 16-летнюю девочку Заику Нелю Васильевну, которая 21 марта ушла из дома и до сих пор не вернулась. Подросток 2002 года рождения. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Бориспольским ОП ГУНП в Киевской области разыскивается несовершеннолетняя Заика Неля Васильевна, 2002 г.р., которая 21.03.2018 оставила постоянное место жительства и до сих пор не вернулась. Последний раз девушку видели в г. Борисполь, возле остановки общественного транспорта по улице Авиаторов", - сказано в сообщении.

Также сообщаются приметы девочки: на вид ей 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы полные, волосы ниже плеч, русые. Одета: серая короткая зимняя куртка с капюшоном, синие джинсы, черные лакированные ботинки со шнурками, синяя шапка.

Скриншот (facebook.com/KyivOperative)

Фото: Неля Заика (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее писал Styler, в Киеве девочка-подросток ушла из дома и не хочет возвращаться.

В Киеве девочка-подросток ушла из дома и не хочет возвращаться Помогите найти: в сети разыскивают парня, пропавшего в августе по дороге в Киев
Теги: розыск
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