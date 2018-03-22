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Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:25
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

На вигляд дитині 15 років

У Борисполі розшукують 16-річну дівчинку Заїку Нелю Василівну, яка 21 березня пішла з дому і досі не повернулася. Підліток 2002 року народження. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний"у Facebook.

"Бориспільським ВП ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня Заїка Неля Василівна, 2002 р., яка 21.03.2018 залишила постійне місце проживання і досі не повернулася. Востаннє дівчину бачили р. Бориспіль, біля зупинки громадського транспорту по вулиці Авіаторів", - сказано в повідомленні.

Також повідомляються прикмети дівчинки: на вигляд їй 15 років, зріст 160 см, середньої статури, обличчя овальне, очі карі, губи повні, волосся нижче плечей, русяве. Одягнений: сіра коротка зимова куртка з капюшоном, сині джинси, чорні лаковані черевики зі шнурками, синя шапка.

Скріншот (facebook.com/KyivOperative)

Фото: Неля Заїка (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше писав Styler, у Києві дівчинка-підліток пішла з дому і не хоче повертатися.

У Києві дівчинка-підліток пішла з дому і не хоче повертатися Допоможіть знайти: у мережі розшукують хлопця, який зник у серпні по дорозі в Київ
Теги: розыск
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