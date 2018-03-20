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В Киеве девочка-подросток ушла из дома и не хочет возвращаться

STYLERLIFE        20.03.2018 - 16:39
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Причины, заставившее ребенка уйти из дома - неизвестны

В Киеве  просят помочь найти 17-летнюю Тимошенко Александру, которая ушла из дома. Информация о розыске девочки появилась в соцсети, но она отказывается выходить на контакт со своими родственниками.

Несовершеннолетняя связывается по телефону с родителями и полицией, но объясняет, что домой возвращаться не хочет, сообщает издание "Информатор".

Причины, заставившее ребенка уйти из дома - неизвестны.

Фото: Александра Тимошенко (kiev.informator.ua)

Родители не знают, где именно находится девочка. Любую информацию об Александре можно сообщить по номеру 102 или 0-800-209-020 волонтеры (звонки по Украине бесплатные).

Как ранее писал Styler, в Киеве пропал 35-летний Бялый Александр Викторович. Последний раз его видели возле железнодорожного вокзала в Киеве. 

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Теги: розыск
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